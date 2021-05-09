Спасатели обнаружили обгоревшие фрагменты пропавшего накануне на Камчатке вертолета Ми-2. Данных о судьбе пассажира и экипажа пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вертолет, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на связь. По предварительным данным, на его борту находились два человека и 200 килограмм груза. В поисковой операции были задействованы три вертолета. Было обследовано более 280 квадратных километров наземной территории.