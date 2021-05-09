Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе. Об этом говорится в отчете, впервые опубликованном Минобороны страны, пишет газета «Коммерсантъ». В документе говорится об усилении напряженности в Европе из-за «возвращения к силовой политике». В качестве примера приводится Россия, которая, как отмечается в отчете, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей. В финской разведке также обратили внимание на то, что Россия продолжает усиливать военное присутствие в Арктическом регионе, который, по мнению авторов документа, «в ближайшие годы» может превратиться в новую зону противостояния великих держав. В то же они добавили, что у России есть экономические интересы в Арктике, которые она имеет право защищать.