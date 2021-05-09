Британский премьер Борис Джонсон предложил провести саммит по вопросам политического устройства страны

Британский премьер Борис Джонсон предложил провести саммит по вопросам политического устройства Соединенного Королевства с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Об этом

говорится в телеграммах, отправленных минувшим вечером руководителям этих административно-политических частей Великобритании после оглашения результатов региональных выборов, прошедших 6 мая. В Шотландии большинство мест в парламенте получила Шотландская национальная партия и «зеленые», выступающие за отделение региона от Великобритании.

Комментируя результаты голосования лидер национальной партии Никола Стерджен заявила о праве народа самостоятельно определять свое будущее и призвала Лондон не мешать этому процессу.