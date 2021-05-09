Британский премьер Борис Джонсон предложил провести саммит по вопросам политического устройства Соединенного Королевства с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Об этом
говорится в телеграммах, отправленных минувшим вечером руководителям этих административно-политических частей Великобритании после оглашения результатов региональных выборов, прошедших 6 мая. В Шотландии большинство мест в парламенте получила Шотландская национальная партия и «зеленые», выступающие за отделение региона от Великобритании.
Комментируя результаты голосования лидер национальной партии Никола Стерджен заявила о праве народа самостоятельно определять свое будущее и призвала Лондон не мешать этому процессу.
Британский премьер Борис Джонсон предложил провести саммит по вопросам политического устройства страны
Британский премьер Борис Джонсон предложил провести саммит по вопросам политического устройства Соединенного Королевства с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Об этом