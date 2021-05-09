ВМС США сообщили об изъятии российского и китайского оружия с судна без опознавательных знаков в Аравийском море. Его задержал ракетный крейсер Monterey. В ходе проверки военные обнаружили десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки и гранатометы, а также современные оптические прицелы, говорится в Twitter пресс-службы Пятого флота ВМС США. Отмечается, что операция по изъятию оружия шла два дня. Экипаж судна после допроса отпустили.
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