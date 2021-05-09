Движение в Москве в связи с военным парадом будет ограничено. Будут перекрыты центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца, сообщает столичный департамент транспорта. В центре и на северо-западе города изменят маршруты наземного транспорта. С 5:30 и до окончания парада станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку. Кроме того, возможны ограничения выхода еще из ряда станций во время построения колонн техники на Тверской улице.