Военный парад, в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади. В нем примут участие более 12 тысяч человек, свыше 190 образцов исторической, современной и перспективной боевой техники, а также 76 самолетов и вертолетов. Впрочем, из-за плохой погоды воздушная часть оказалась под угрозой, решение по авиации будет приниматься за несколько часов до начала. Парад, как обычно, стартует в 10 утра под бой кремлевских курантов. Принимать парад будет министр обороны Сергей Шойгу. Командовать — главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. В Минобороне заверили, что все участники парада прошли вакцинацию от коронавируса. Всего, по данным российского военного ведомства, парады пройдут сегодня в 28 российских городах. Вечером в ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, будут даны артиллерийские салюты и праздничные фейерверки.