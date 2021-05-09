Разработчик вакцины от коронавируса BioNTech снизит цену на препарат для стран с низким уровнем дохода

Немецкая компания-разработчик вакцины от коронавируса BioNTech снизит цену на свой препарат для стран с низким уровнем дохода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Он уточнил, что отныне BioNTech будет реализовывать часть препарата «по ценам, не ориентированным на прибыль».

Ранее главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли отказаться от покупки вакцины Pfizer/BioNTech. В пятницу BioNTech заявила, что согласна отказаться от патентов на препарат от коронавируса, однако такая мера будет временной и продлится до окончания пандемии COVID-19.