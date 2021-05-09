В Восточном Иерусалиме вновь вспыхнули беспорядки. Десятки протестующих с палестинскими флагами забросали камнями стражей порядка возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, силовики в ответ применили спецсредства. Пострадали 80 палестинцев. Четырнадцать человек доставлены в больницу. Среди пострадавших — шесть подростков и один грудной ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля. Всего за последние дни ранения получили около 300 палестинцев и 17 полицейских. Поводом для волнений стало решение израильского суда выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей более полувека проживающих там без документов на право собственности.