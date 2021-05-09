Временный поверенный в делах США в Москве Барт Горман посетит военный парад на Красной площади

Временный поверенный в делах США в Москве Барт Горман посетит военный парад, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства США в Москве. Ранее стало известно, что британское посольство в Москве также приняло приглашение российских властей поучаствовать в параде. На Красной площади будет присутствовать и.о. заместителя посла Джулия Крауч.

Военный парад пройдет этим утром в обычном формате. Ранее в Кремле сказали, что не приглашали лидеров иностранных государств, поскольку дата не юбилейная. В параде должны принять участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники и около 80 самолетов и вертолетов. При этом воздушная часть парада оказалась под угрозой отмены из-за плохой погоды.