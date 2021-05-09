Президент Латвии Эгилс Левитс назвал «чужой» Вторую мировую войну. Латвия не участвовала в ней как государство, ее завершение не принесло Республике освобождения, поскольку «одна оккупационная власть была сменена другой», сказал Левитс после возложения цветов на Братском кладбище в Риге. По его словам, граждане Латвии «воевали за свои цели в составе чужих армий», и страна понесла большие жертвы среди гражданского населения. Политик подчеркнул, что его страна обрела независимость лишь спустя 45 лет после освобождения народов Западной Европы. Страны Балтии неоднократно осуждали режим СССР, обвиняя его в сговоре с Германией, оккупации и аннексии.