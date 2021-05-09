Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравили жителей Земли с Днем Победы. Видео с борта Международной космической станции опубликовано на сайте «Роскосмоса». Дубров, в частности, отметил, что день окончания Великой Отечественной войны «по праву считается одним из главных событий XX века», поскольку он определил будущее мирное развитие человеческой цивилизации. По словам Новицкого, люди всегда будут помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла, чтить память миллионов жертв. Ванде Хай по-русски пожелал человечеству «мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости».