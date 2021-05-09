Пострадавших в результате пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Крыму нет. К моменту прибытия пожарных жители самостоятельно покинули свои квартиры, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Информация о пожаре в селе Табачном Бахчисарайского района поступила в 22:50 мск. Огнем охвачена крыша, площадь горения составляет 1200 кв. метров. Дом — деревянный, кровля горит по всей площади. К тушению привлечено 42 человека и 12 единиц техники.