По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на полицию. По данным правоохранителей, две женщины и ребенок доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый, предположительно мужчина, скрылся. Полиция ведет расследование. Площадь оцеплена. В «Твиттере» полицейского управления подчеркивается, что жителям следует иметь в виду перекрытия автомобильного движения в центре города.

Ранее сегодня сообщалось о стрельбе в торговом центре во Флориде. Там, по данным полиции, три человека получили ранения, не угрожающие жизни. Задержаны несколько подозреваемых, их допрашивают.