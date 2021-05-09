«Квартет» международных посредников в связи с событиями в Иерусалиме призвал соблюдать статус-кво святых мест

«Квартет» международных посредников по ближневосточному урегулированию в связи с событиями в Восточном Иерусалиме призвал все стороны соблюдать статус-кво святых мест. Об этом говорится в совместном заявлении спецпредставителей России, США, ЕС и ООН по итогам вчерашних консультаций. Отмечается, что участники «квартета» внимательно следят за ситуацией и выражают глубокую озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия, в частности с имевшими место прошлой ночью на Храмовой горе столкновениями между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности, в результате которых пострадали порядка 200 человек. Спецпредставители обеспокоены провокационными заявлениями некоторых политических сил, запуском ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля, а также нападениями на палестинские фермерские хозяйства на Западном берегу реки Иордан. «Квартет» подтверждает приверженность достижению двухгосударственного урегулирования через переговоры, отмечается в заявлении.