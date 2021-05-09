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01:09, 09 мая 2021

Более четверти жителей Евросоюза (160 миллионов) получили первую дозу вакцины от коронавируса

Более четверти жителей Евросоюза (160 миллионов) получили первую дозу вакцины от коронавируса. При этом страны ЕС получили дополнительно 200 миллионов доз препаратов и планируют провакцинировать 70% взрослого населения к июлю этого года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также призвала другие государства снять ограничения на экспорт вакцин.
Сейчас в Евросоюзе используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca. Кроме того, власти ЕС ждут разработки еще двух препаратов, а местный регулятор проводит проверку российской вакцины «Спутник V». На данный момент Брюссель закупил для содружества более 2,5 миллиардов доз.


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