Более четверти жителей Евросоюза (160 миллионов) получили первую дозу вакцины от коронавируса. При этом страны ЕС получили дополнительно 200 миллионов доз препаратов и планируют провакцинировать 70% взрослого населения к июлю этого года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также призвала другие государства снять ограничения на экспорт вакцин.

Сейчас в Евросоюзе используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca. Кроме того, власти ЕС ждут разработки еще двух препаратов, а местный регулятор проводит проверку российской вакцины «Спутник V». На данный момент Брюссель закупил для содружества более 2,5 миллиардов доз.