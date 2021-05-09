Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на пять суток. Решение принял Дорогомиловский суд Москвы, сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на ее адвоката Мансура Гильманова. Никульшину задержали утром 7 мая возле ее дома. На нее составили административный протокол о неповиновении полиции. В нем говорится, что она отказалась предъявить полицейским свой паспорт, хотя друг Никульшиной снял на видео, как полицейские затолкали ее в машину, пока она держала в руках паспорт. Никульшину подозревают в намерении сорвать мероприятие, посвященное Дню Победы. Она сама это отрицает.