Крыша жилого двухэтажного дома горит в Крыму на площади 1200 квадратных метров. Сообщение о возгорании в селе Табачное Бахчисарайского района поступило в 22.50, сообщает пресс-служба МЧС. Отмечается, что строение деревянное, горение происходит по всей площади. К ликвидации пожара привлечено 42 человека, задействовано 12 единиц техники. О пострадавших информации пока нет.