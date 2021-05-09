Стрельба произошла в торговом центре в городе Авентура американского штата Флорида. В «Твиттере» полиции говорится о трех пострадавших. Местный телеканал сообщил о пяти госпитализированных. По данным правоохранителей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Они были доставлены в близлежащую больницу. В заявлении подчеркивается, что полицейским удалось задержать «нескольких подозреваемых». Их допрашивают. Всех посетителей и сотрудников торгового центра выводят с территории. Доступ в него будет закрыт до дальнейшего уведомления. О том, кто открыл стрельбу, пока не сообщается.