По меньшей мере 55 человек погибли, 150 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности. По его данным, перед государственной школой для девочек в столице Афганистана взлетел на воздух заминированный автомобиль. Министерство внутренних дел страны пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство убитых и пострадавших — ученицы школы.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся терактом и обвинил в этом запрещенное в России радикальное движение «Талибан». Между тем телеканал «1 Ти-ви» сообщил, что талибы осудили нападение. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна организация.