В Страсбурге открываются консультации между странами Евросоюза о будущем Европы

Государства-участницы сообщества намерены привлечь к ним политиков самого разного уровня, общественных активистов и простых людей.

Конференция о будущем Европы предполагает целый ряд мероприятий, которые будут проводить на общеевропейском, национальном и региональном уровнях в течение всего года. Начать дискуссии хотели еще год назад – но помешала эпидемия коронавируса. Тематика консультаций широкая: среди тем – устойчивое развитие, здравоохранение, климат, цифровизация и переосмысление роли Европы в мировой политике. В Брюсселе надеются, что получат множество рекомендаций и сведений и составят из них перечень проблем, решение которых затем ляжет в основу развития Евросоюза.

Впрочем, далеко не все европейцы хотят принимать участие в Конференции, следует из опроса, который провела Еврокомиссия. По этому параметру опрошенные жители стран ЕС разделились примерно пополам. На этом фоне за день до старта дискуссий главы 21 страны сообщества опубликовали отдельное заявление, в котором призвали сограждан к участию в консультациях.

Итоги Конференции о будущем Европы, как ожидается, будут подведены в 2022 году, когда Франция будет председательствовать в ЕС. Ранее именно президент Пятой республики Эмманюэль Макрон инициировал проведение масштабных дискуссий.