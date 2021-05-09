Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдёт сегодня в онлайн-формате

Ранее организаторы продлили время приёма заявок на участие.

Подписанные фотографии ветеранов, которые люди присылали организаторам, будут по очереди появляться в видеотрансляции как на интернет-портале проекта «Бессмертный полк», так и на его страницах в социальных сетях, в специальных разделах различных онлайн-кинотеатров и на сайтах региональных телеканалов. Начало акции запланировано на 15:00.

Анкеты, которые покажут в рамках «Бессмертного полка», проходят предварительную проверку модераторов. Заявки принимаются и сегодня, правда, только до полудня. Их можно прислать в специальных приложениях соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассников», а через интернет-ресурс «Банк Памяти».

В прошлом году «Бессмертный полк» также проходил в онлайн-формате. Трансляция длилась 19 дней и 22 часа. На сайте проекта отмечено, что всего тогда было показано почти два миллиона четыреста тысяч анкет.

«Бессмертный полк» проводят в интернете из-за пандемии коронавируса. При этом в некоторых странах, его всё же разрешили провести в очном формате. Полноценное шествие должно будет пройти сегодня в Израиле. Ранее по тому же поводу люди собирались и на кладбище итальянского города Генуи.