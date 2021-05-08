Бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 11 мая.

Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с пожеланиями близких политика. Егор Лигачев умер 7 мая на 101-м году жизни. Незадолго до смерти был доставлен в ЦКБ. Как сообщил «КП» сын Лигачева Александр, на днях отца перевели в реанимацию с двухсторонней пневмонией, не вызванной коронавирусом.