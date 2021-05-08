Прощание с актером Владимиром Качаном пройдет 12 мая в театре «Школа современной пьесы».

Об этом ТАСС сообщил худрук театра Иосиф Райхельгауз. По его словам, панихида начнется в полдень в Большом зале театра, в котором артист прослужил 30 лет. Народный артист России, композитор и писатель Владимир Качан умер в пятницу из-за коронавируса на 74-м году жизни. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.