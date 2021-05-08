В результате не прекращающегося сегодня дождя в Москве выпало 39 мм осадков.

По данным столичного метеобюро, это 75% месячной нормы. Москва уже перекрыла максимум осадков для 8 мая за последние 70 лет метеонаблюдений. По уточненным прогнозам синоптиков, дожди в столичном регионе прекратятся в воскресенье не ранее 9-ти утра. Вопрос с авиационной частью военного парада 9 мая пока остается открытым.