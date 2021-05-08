США на параде в Москве 9 мая будет представлять временный поверенный в делах в России Барт Горман.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Реббека Росс. В военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.