Спасатели в Адыгее ищут в каньоне реки Белой сорвавшихся в нее троих туристов

По данным регионального управления МЧС, к спасательной операции также привлечены местные пожарные которые обследуют берега реки ниже по течению. По сведениям «Интерфакс», двое туристов из Астрахани хотели сделать фото возле теснины на обрыве, один из них сорвался в реку, второй во время падения зацепился за камни. Третий, из другой компании, пытался помочь емук, но оба упали в реку. Поисковая операция приостановлена в связи с наступлением темноты и возобновится с утра.