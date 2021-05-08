Артист Назаров разместил видео, где читает стихотворение, критикующее сложившийся стиль празднования в России 9 мая

Народный артист России Дмитрий Назаров опубликовал у себя в Instagram видео в котором читает стихотворение, критикующее сложившийся стиль празднования в России 9 мая. В нем он, в частности, задается вопросом, так ли необходимо проведение военного парада в честь Дня Победы. Многие пользователи осудили актера, а руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала Назарова русофобом. В эфире телеканала Дождь Назаров рассказал о своем истинном отношении ко дню Победы.

Назаров добавил, что что считает 9 мая самым чистым, святым и светлым праздником, но думает, что из него «нельзя устраивать, как он выразился, «мракобесие».