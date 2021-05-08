Число жертв нападения на школу в Кабуле увеличилось до 50, пострадали не менее 100 человек

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на на источник в структурах безопасности Афганистана. У школы для девочек сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем последовали две ракетные атаки. Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) свою причастность к теракту отрицает.