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23:01, 08 мая 2021

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в региональном Парламенте

Шотландская национальная партия и «зеленые» совокупно получают в Холируде 65 мест их 129-ти. Об этом свидетельствуют результаты выборов, прошедших 6 мая. Победа сепаратистов, по мнению наблюдателей, упрочит позиции лидера шотландских националистов и первого министра Шотландии Николы Стерджен, которая требует от Лондона повторного референдума о независимости. Предыдущий плебисцит в 2014 году националисты проиграли. Комментируя результаты голосования, Стерджен уже заявила о праве народа Шотландии самостоятельно определять свое будущее.


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