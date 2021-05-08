Лидер Шотландских сепаратистов Никола Стерджен заявила о праве шотландцев самостоятельно определиться со своим будущим

Никола Стерджен призвала Лондон не мешать этому процессу. По ее словам, народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии.

Заявление прозвучало после того, как стало известно, что на выборах 6 мая Шотландская Национальная Партия и «зеленые», которые выступают за отделения от Великобритании, в совокупности уже получили 65 мест в 129-местном законодательном органе.

На референдуме о брексите в 2016 году 62% шотландцев проголосовали против выхода из Евросоюза. Никола Стерджен заявила о намерении провести повторный референдум о независимости (первый в 2014 году националисты проиграли) и сказала, что отказ Лондона станет атакой на Шотландию.

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина называет победу партий, выступающих за отделение Шотландии от Великобритании, на региональных выборах предсказуемой. И по мнению Бабыниной, это действительно, скорее всего, приведет к тому, что вопрос о референдуме о независимости Шотландии будет активно продвигаться Шотландской национальной партией.

Кроме того, по словам Бабыниной, далеко не все шотландцы хотели бы расстаться с остальными частями Соединенного Королевства.