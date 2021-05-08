Смертность от коронавирусной инфекции в России может быть в 5,4 раза выше, чем учитывает официальная статистика

Такую оценку приводит Институт показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета.

Организация основана в 2007 году фондом Билла и Мелинды Гейтс и занимается изучением глобальных медицинских проблем и стратегий их решения.

Исследователи пересчитали официальные данные смертности от ковида с марта 2020 по май 2021 года с учётом статистики избыточной смертности, очищенной от влияния не связанных с пандемией или косвенных факторов.

В России институт оценил смертность от ковида в 600 тыс, что на 400 тысячи больше, чем фиксировала официальная статистика.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Василий Власов в эфире телеканала «Дождь» сказал, что считает данные ученых США о 600 тысячах умерших от ковида в России близкими к истине.

«Сейчас в России заболевает, по официальным данным, примерно столько же людей, сколько заболевало в мае-июне 2020 года, но умирает людей в два раза больше. Поскольку подсчет умерших идет лучше, чем количества заболевших, то можно предполагать, что количество заболевших в два-три-четыре раза выше, чем то, которое заявляет официальная статистика»

Власов отметил, что согласно исследованию, из 20 стран, которые имеют наивысшую смертность от коронавируса, 18 стран принадлежат к постсоветским странам, что говорит об уровне систем здравоохранения и социального обеспечения на постсоветском пространстве.