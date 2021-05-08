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20:36, 08 мая 2021

Ангела Меркель выступила против заморозки патентов на вакцины от COVID-19

По словам канцлера Германии, обладатели патентов должны иметь возможность контролировать качество вакцин, а отмена патентов не сделает препараты доступнее.


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