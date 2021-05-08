Музей Победы на Поклонной горе запросил у Фонда президентских грантов 14 млн. руб. на проект патриотической соц.сети

Музей Победы на Поклонной горе запросил у Фонда президентских грантов 14 млн рублей на проект патриотической социальной сети.

Соответствующую заявку на участие в конкурсе интернет издание «Открытые медиа» обнаружило на сайте президентского фонда.

Патриотическая соцсеть, о которой идет речь, Фонд Музея Победы хочет создать на базе проекта «Лица Победы»

В фонде считают, что создание подобной соцсети привлечет молодежь к изучению истории и поможет противостоять историческим фальсификациям.

Всего на соцсеть планируют потратить 41 миллион, 26 миллионов выделит сам фонд музея Победы.