Полиция задержала блогера из-за публикации с призывом поддержать ветеранов ВОВ в борьбе против незаконной пристройки

В Петрозаводске полиция задержала блогера Алексея Трунова из-за публикации с призывом 9 мая поддержать ветеранов Великой Отечественной войны в их борьбе против незаконной пристройки к магазину.

Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Трунова, на него составляют протокол о проведении акции без подачи уведомления.

Предстоящую ночь Трунов должен провести в спецприемнике.

Жители дома в Петрозаводске — двое ветераном Великой Отечественной войны и 74-летний судья в отставке 11 лет добиваются сноса незаконной постройки. Трунов призывал жителей обсудить этот вопрос 9 мая на собрании жильцов, которое согласования не требует.