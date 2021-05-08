Вторая ступень китайской ракеты, потерявшая управление, приближается к Земле и уже этой ночью может войти в атмосферу

В Роскосмосе назвали предполагаемое место падения части ракеты.

Модуль может войти в атмосферу Земли после половины третьего ночи по Москве. В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что это произойдёт южнее Индонезии в районе Тиморского моря. Там добавили, что объект устойчиво теряет высоту орбиты.

По данным госкорпорации, часть конструкций второй ступени ракеты сгорит в плотных слоях атмосферы, но отдельные ее элементы всё же могут достигнуть поверхности. Глава Роскосмоса в своём телеграм-канале днём предположил, что ступень китайской ракеты «Великий поход», скорее всего, упадёт в Тихий океан восточнее Новой Зеландии.

Немного раньше Дмитрий Рогозин отмечал, что угрозы для России нет, объект на территорию нашей страны не упадёт.

К Земле направляется 18 тонн — именно столько весит ступень ракеты. С её помощью Китай в конце апреля вывел на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции. После этого ступень вышла из-под контроля.

Специалисты отмечают, что она не имеет средств активного манёвра по сходу с орбиты. В МИДе Китая пытаются успокоить мировое сообщество тем, что ракету-носитель спроектировали так, что по большей части её вторая ступень должна разрушиться и сгореть по частям ещё во время падения. Тем не менее, пользователи соцсетей по всему миру не на шутку встревожены. Они наперебой делятся соображениями о том, куда именно рухнет ступень ракеты и на какой голливудский фильм-катастрофу это больше всего будет похоже.

США предполагают, что ступень китайской ракеты войдёт в атмосферу над Туркменией. Пентагон объявил, что не намерен сбивать неконтролируемый объект.