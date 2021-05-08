Евросоюз выплатил залог за главу партии Михаила Саакашвили Ника Мелию

Политика ранее арестовали по делу о массовых беспорядках.

Залог за лидера партии «Единое национальное движение» оплатил «Европейский фонд за демократию». Эта организация зарегистрирована в Бельгии, а создана она была непосредственно Евросоюзом. В России Генеральная прокуратура признала её нежелательной.

Сумма залога составила сорок тысяч лари, это примерно одиннадцать с половиной тысяч долларов. О переводе денег объявили в представительстве ЕС в Грузии. Там произошедшее назвали важным шагом для прекращения политического кризиса в стране и для выполнения достигнутых в начале года договорённостей между правящей партией «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и протестующими.

Тогда оппозиция и представители властей договорились о масштабной реформе избирательной и судебной систем, а также об освобождении всех обвиняемых по делу о беспорядках на митинге в июне 2019-ого года, среди которых и числится Ника Мелия. По версии следователей, он во время тех протестов был причастен к попытке штурма национального парламента.

Ника Мелия возглавляет партию «Единое национальное движение» с 2016-ого года. Основал её еще бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, против которого в республике заведено сразу несколько уголовных дел.