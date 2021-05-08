Мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии по футболу

Это выяснилось после того, как ее ближайший преследователь «Лейпциг» проиграл на выезде дортмундской «Боруссии» в матче 32-го тура бундеслиги. «Лейпциг», которому осталось провести в сезоне два матча, отстает от «Баварии» на семь очков. Мюнхенцы завоевали чемпионский титул в 31-й раз в истории и в девятый раз подряд.