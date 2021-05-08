Газета Washington Post утверждает, что правительство США при Трампе запрашивала данные о звонках журналистов издания

Согласно публикации, речь идет о репортерах, которые писали о вмешательстве России в американские выборы.

Инициатором запроса данных телефонных разговоров трех журналистов Washington Post, как сообщила газета, было министерство юстиции США. Издание узнало об этом из писем, которые были направлены ведомством. В них говорится о том, что с апреля по май 2017 года при тогдашнем президенте США Дональде Трампе правительство получило сведения о разговорах с рабочих, домашних и мобильных телефонов журналистов.

Также утверждается, что министерство юстиции безуспешно пыталось получить данные их электронной переписки.

Что стало причиной таких действий, не уточняется. Однако в этот период трое журналистов Washington Post опубликовали материал, который касался возможных связей Трампа с российскими властями.

В расследовании утверждалось, что еще до выборов президента США в 2016 году советник политика встречался с тогдашним послом России Сергеем Кисляком и обсуждал с ним российско-американские отношения в случае победы Трампа.

Авторы публикации ссылались на разговоры дипломата, перехваченные разведкой. При этом позднее спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший обвинения против Москвы, пришел к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы, но не состояла в сговоре с Трампом и его штабом.

Россия ранее неизменно отрицала свое вмешательство в американские выборы в 2016 году.