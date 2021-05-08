Евросоюз готовится вакцинировать от коронавируса несовершеннолетних

При этом об отмене прав интеллектуальной собственности на препараты договориться не удалось.

Участники встречи главы государств и правительств ЕС обсудили целый ряд вопросов, связанных с пандемией. Как объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, законодательная и техническая работа по сертификатам о вакцинации идёт полным ходом, и внедрить их сейчас планируют в июне. Этот документ должен будет упростить перемещение между государственными границами.

Во многих странах Еврозоны сейчас прививают в основном или пожилых людей, или сотрудников системы здравоохранения, но в эти дни, по словам фон дер Ляйен, начинается и подготовка к вакцинации детей и подростков.

В свою очередь общей позиции по вопросу об отмене патентов на препараты от коронавируса участники саммита найти не смогли. Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что на встрече прошли дебаты, и на них прозвучали разные мнения. Он заключил, что в любом случае отмена прав интеллектуальной собственности на вакцины вряд ли может стать «волшебным решением проблемы» в ближайшем будущем.

Почти все эти же вопросы лидеры ЕС должны будут обсудить уже на официальном саммите Евросоюза, назначенном на 25 мая.

Папа римский Франциск поддержал отмену патентов на вакцины против коронавируса. Пандемия стала причиной многих смертей и страданий; она затронула жизнь всех людей, отметил понтифик. Поэтому, считает он, необходим универсальный доступ к вакцине и временная отмена прав интеллектуальной собственности.

«Перед лицом тьмы и неопределённости людям нужны свет и надежда, пути исцеления и спасения, – причём исцеления, которое искореняет саму причину зла, а не ограничивается лишь симптомами. В этих больных корнях прячется вирус индивидуализма, который вовсе не делает нас более свободными, равными и братскими, а скорее превращает в людей, равнодушных к страданиям других. Вариантом такого вируса является «закрытый национализм, который мешает, например, интернационализму вакцин». Другой вариант – когда мы ставим «законы рынка или интеллектуальной собственности выше законов любви и здоровья человечества».

Из глобального кризиса, добавил Франциск, нельзя выйти прежними, а только стать лучше или хуже.

Чуть ранее ВОЗ призвала все государства отказаться от патентов на вакцины, чтобы эти препараты могли свободно применяться во всем мире.