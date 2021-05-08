Государственный фонд «Круг добра» не спешит с закупкой одного из лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией

Новый государственный фонд, как пишет «Новая газета», не спешит с закупкой одного из лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией. Их родители считают, что причиной всему некий негласный запрет министерство здравоохранения.

Родители совсем маленьких детей, кому поставили диагноз СМА, отдают предпочтение препарату «Золгенсма». Ребенку нужно сделать всего один укол, в отличие от той же «Спинразы», которая назначается пожизненно. Но из-за того, что «Золгенсма» не зарегистрирована в России, врачи могут назначить ее только когда официально одобренная терапия не помогает.

Шанс получить лекарство за счет государства сводится практически к нулю, пишет «Новая газета». Многие в итоге собирают с помощью благотворительных фондов, для этого им нужно более 150 млн. рублей. У государственного «Круг добра», который был создан по инициативе президента, обращает внимание издание, есть права покупать такое лекарство.

Однако пока ни одной закупки не было, хотя на «Спинразу» и еще один препарат потрачено уже более 9 млрд. рублей, подсчитала «Новая». Представитель одного из благотворительных фондов предположил, что нежелание закупать «Золгенсму» и промедление с регистрацией препарата в России связано с тем, что ведется разработка отечественного лекарства от СМА.

Глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко сказал газете, что закупка незарегистрированного препарата требует особой процедуры. Нужное постановление правительства вышло в конце прошлого месяца. Сами препараты очень дорогие, каждое решение должно быть обосновано. А врачи, полагает он, не выписывают «Золгенсму», потому что просто не знают, как работать с незарегистрированными препаратами.

Фонд «Круг добра», по словам Владимира Путина, должен помогать средствами детям с тяжелыми заболеваниями. Ради этого был повышен налог на доходы россиян, которые зарабатывают больше 5 млн. рублей в год. Власти таким образом в этом году рассчитывают собрать около 60 млрд. рублей.

Учредитель и генеральный директор Благотворительного фонда помощи больным спинальной мышечной атрофией «#СМАФОНД», отец ребенка с СМА Даниил Белозеров сообщил «Эху Москвы», что в России зарегистрирован и назначается другой препарат аналогичного действия.

Белозеров добавил также, что препарат «Золгенсма» обладает большим количеством нежелательных побочных эффектов.

Соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский рассказал «Эху Москвы», что препарат «Золгенсма» может помочь огромному количество детей с СМА. Алешковский напомнил, что зарегистрированный в России препарат «Спинраза» больной с СМА должен получать постоянно, а «Золгенсма» колется маленькому ребенку один раз.

В прошлом году благотворительные фонды закупили препарат «Золгенсма» для 25 детей.