Испытания произведенной на предприятии «Белмедпрепараты» вакцины «Спутник V» завершились в Белоруссии

Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

«Завершились трехнедельные лабораторные испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи очередных серий вакцины «Спутник V», произведенных на РУП «Белмедпрепараты». Вакцина прошла контроль качества», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Там отметили, что специалисты «Белмедпрепаратов» отгрузили 358 тыс. доз первого компонента вакцины в адрес предприятия

«Белфармация». Именно это предприятие доставляет вакцину в регионы.