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17:06, 08 мая 2021

Не менее 200 человек пострадало в результате палестино-израильских столкновений в Иерусалиме

Основные события развернулись у Старого города и Храмовой горы.

Накануне тысячи мусульман пришли в мечеть Аль-Акса по случаю последней пятницы священного для них месяца Рамадан. Кроме того, беспорядки вспыхнули в одном из районов на севере Восточного Иерусалима. Именно там по решению суда должны выселить из домов несколько десятков палестинских семей. Протестующие кидали камни в полицию, силы безопасности в ответ применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В полиции говорят, что пострадали шестеро их сотрудников.

Проблема с правом на землю возникла у палестинцев после того, как больше полувека назад Иордания решила поселить несколько десятков семей в районе Восточного Иерусалима, но так и не оформила необходимые документы. Власти Палестинской автономии обратились в связи с решением суда в ООН.

Россия, как сказали в МИДе, озабочена ситуацией в Восточном Иерусалиме. В Москве подчеркнули, что осуждают нападения на мирных граждан. И призывают стороны отказаться от насилия.


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