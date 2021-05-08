Международная правозащитная организация Amnesty International пересмотрела политику присвоения статуса узника совести

Об этом глава организации рассказала интернет-изданию Медуза*.

Из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным Amnesty International пересмотрела правила. Теперь высказывания или поведение человека в прошлом не будут решающими в вопросе присвоения статуса «узник совести». Любой человек сможет его получить, если подвергается преследованию за свои взгляды, несмотря на неоднозначные утверждения или публикации в соцсетях, рассказала новая глава правозащитной организации Аньес Калламар изданию Медуза*.

Amnesty вчера вернула Навальному статус «узник совести», которого лишила его в феврале. Поводом стал ряд высказываний политика в середине нулевых годов. Поскольку в тюрьме оппозиционер находится именно за взгляды, он является узником совести, подчеркнула Калламар. Она назвала решение лишить Навального статуса ошибочным и добавила, что оно не должно было стать публичным.

О решении правозащитников, как пишет Медуза*, рассказал у себя в Twitter западный журналист Аарон Мате, частый гость российского госканала RT, а другие провластные СМИ в России использовали это для дискредитации Навального.

Алексей Навальный с конца февраля находится в колонии Владимирской области. Политик устраивал голодовку требуя допустить к нему гражданских врачей – за решёткой у него резко ухудшилось самочувствие. Навальный голодал 24 дня, затем прекратил акцию после того как его обследовали медики.

*Российские власти считают Медузу СМИ-иностранным агентом.