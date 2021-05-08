Газета Le Monde посвятила обложку школьникам, которых обвинили в попытке взорвать здание ФСБ после переписки в игре

Французская газета Le Monde посвятила свою обложку школьникам, которых обвинили в попытке взорвать здание ФСБ после переписки в игре. Уже более года против них ведется уголовное разбирательство.

Дело школьников из Канска – города в Красноярском крае – станет одной из центральных тем в ближайшем номере Le Monde. На обложке, которую опубликовала газета, изображен старший брат одного из обвиняемых: он подтягивается на перекладине на фоне поля. Сам репортаж называется «Поколение Навального: молодость и бунтарство в Сибири при Путине». По словам его автора, корреспондента Le Monde в России Бенуа Виткине, его поразил запрет главному фигуранту дела, 15-летнему Никите Уварову, на протяжении практически целого года видеться с матерью.

Уварова вместе с еще несколькими школьниками обвиняли в создании террористического сообщества. Поводом для их преследования послужило то, что подростки разместили на здании ФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Затем из их переписки, по версии следствия, выяснилось, что школьники из Канска построили в видеоигре Minecraft здание ФСБ и намеревались его «взорвать». При этом утверждалось, что речь шла о реальном строении.

В марте обвинение в создании террористического сообщества с молодых людей сняли, но при этом завели новые дела о хранении взрывчатки. Осталась и статья об обучении террористической деятельности, по которой может грозить пожизненное заключение.

В начале марта Никиту Уварова выпустили из СИЗО, где он находился почти год, в то время как другие фигуранты были помещены под домашний арест. Свою вину школьники не признают.