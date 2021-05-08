Чехия призвала лидеров стран Евросоюза начать высылку российских дипломатов, если этого ещё не было сделано

Поводом стали взрывы 9-летней давности во Врбетице, в которых Прага обвинила Москву.

Премьер Чехии озвучил призыв перед открытием неформального саммита в Португалии. Взрывы на складах боеприпасов на юго-востоке Чехии в 2014 году Андрей Бабиш назвал нападением на всё европейское содружество. Он попросил, чтобы каждая страна ЕС рассмотрела вариант с высылкой как минимум одного российского дипломата в знак с солидарности, отмечает Чешское радио.

Обвинения в адрес российских спецслужб в причастности к взрывам в деревне Врбетице, когда погибли два человека, привели к дипломатической войне Москвы и Праги. Власти Чехии выслали из страны 18 россиян, их назвали агентами разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием.

Москва ответила высылкой 20 сотрудников дипмиссии. Чехию поддержали Словакия и страны Прибалтики, выслав несколько российских дипломатов.

Москва обвинения в причастности к взрывам отрицает. В комитете Госдумы по международным делам назвали новый призыв премьера Чехии провокацией, которая может ещё больше ухудшить отношения Брюсселя и Москвы.

По версии чешской стороны к взрывам на складах могут быть причастны предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Их Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего полковника разведки Сергея Скрипаля и его дочь.