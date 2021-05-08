Погода может повлиять на воздушную часть завтрашнего военного парада в Москве

Это допустили в Кремле на фоне прогнозов синоптиков, которые говорят, что за сутки в городе может выпасть до двух третей месячной нормы осадков.

Об этом сообщает агентство РИА.

В Гидрометцентре «Интерфаксу» сказали, что решение на этот счет будет приниматься за несколько часов до начала парада, так как климатическая ситуация с пока неоднозначная.

Синоптики допускают, что завтра погода будет «более спокойная», а облачность станет выше, чем сегодня.

В рамках воздушной части парада над Красной площадью должны пролететь 76 самолетов и вертолетов.