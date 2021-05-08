Лидеры европейских стран уже в этом месяце хотят обсудить создание сертификатов вакцинации от коронавируса

Тему поднимали на текущем саммите, к ней вернутся на следующем — 25 мая. Об этом сказал глава Евросовета Шарль Мишель.



О необходимости создания единого паспорта вакцинации говорят уже с начала года. Предполагается, что документ, в котором будет содержаться информация о дате и месте прививки и типе вакцины, позволит упростить передвижение граждан внутри Евросоюза.