Роспотребнадзор проверит на безопасность пищевые добавки с содержанием диоксида титана. Ранее они вызвали опасения у европейских экспертов.

Главный санитарный врач Анна Попова поручила научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок Е171. Как сказано на сайте Роспотребнадзора, это распоряжение дано в связи с публикацией Европейского агентства по продовольственной безопасности. Недавно там выражали обеспокоенность в связи с тем, что диоксид титана применяемый в пищевой промышленности может быть генотоксичен.

В Роспотребнадзоре напомнили, что проверка Е171 уже проходила в 2019-ом году. В России, как и в других странах тогда эту добавку запрещать не стали. Исключением стала Франция, где диоксид титана больше нельзя при производстве пищи.

Е171 – это краситель. Его используют при приготовлении различных продуктов, вроде жевательной резинки, белого шоколада или зубной пасты. На текущий момент диоксид титана в силу отсутствия доказательств так и не признан вредным или канцерогенным. Эксперты просто не могут полностью доказать его безопасность.

Генотоксичными материалами принято называть те, которые приводят к изменениям на уровне ДНК. Считается, что они могут стать причиной опухолей или генетических мутаций.