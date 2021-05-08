Великобритания и США разработали рекомендации по защите от хакеров, которых называют связанными с Россией. В Москве обвинения в причастности к кибератакам неоднократно отвергали.

Советы по борьбе с хакерскими атаками, которые опубликовал в 14-страничном докладе Национальный центр кибербезопасности Великобритании, звучат ровно так же, как рекомендации любого эксперта в этой области в том числе и обычным пользователям. Компаниям и госорганам стоит своевременно устанавливать обновления программного обеспечения, использовать многофакторную идентификацию, отслеживать подозрительные электронные письма, а также обучать персонал сетевой безопасности. В то же время авторы новых правил перечисляют и методы, а также инструменты, которые применяют такие хакерские группировки, как Cozy Bear, The Dukes и APT29. Их связывают c российской Службой внешней разведки. Как следует из текста, взломщики пользуются общеизвестными уязвимостями в ходе атак против иностранных правительственных структур, медицинских и энергетических компаний.

Тем временем в США хакеры атаковали накануне крупнейшего оператора нефтепровода, Colonial Pipeline. Компания поставляет нефтепродукты на юге страны. Кто причастен к атаке, пока не установлено.