Компания BioNTech готова допустить нарушения интеллектуальных прав на вакцину от коронавируса. Об этом со ссылкой на представителя корпорации пишет немецкая пресса. Как утверждается, до конца пандемии она не будет предпринимать никаких юридических шагов против возможных «имитаторов».

При этом буквально накануне глава компании Pfizer, которая производит вакцину совместно с BioNTech высказывался против идеи об отмене патентов. Бурла считает, что этот шаг только усугубит дефицит сырья и нарушит возможность Pfizer производить вакцину в больших масштабах.

Предложение Индии и ЮАР, высказанное еще в конце прошло года сейчас активно обсуждается мировым сообществом. Идею временно отменить патенты на вакцины от коронавируса уже поддержали 60 стран. Это призвал сделать и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.